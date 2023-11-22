Сьогодні відбулося чергове засідання у форматі “Рамштайн” – уже 17-те. Є й нові пакети підтримки України – наших воїнів. Це стосується і снарядів та ракет, і РЕБ та дронів, і нових потужностей для нашої ППО.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Створена й відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство. Дякую й кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях – у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця. Найближчим часом очікую звіту міністра оборони Умєрова за результатами цього “Рамштайну”, - сказав президент.

Сьогодні Володимир Зеленський провів нараду щодо нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Те, що потрібно зробити зараз – до середини грудня, аби Євросоюз виконав свою обіцянку щодо початку переговорів з Україною у відповідь на наш прогрес – на виконання нами всіх рекомендацій Єврокомісії. А також на цій нараді обговорили й те, як ми рухаємося надалі у відносинах із НАТО – в інтеграції в Альянс.

“Щодо Євросоюзу – сьогодні погодили перелік заходів і кроків, які можуть додати необхідної єдності європейській спільноті. Більшість партнерів чітко бачать наш прогрес – повне виконання Україною всіх рекомендацій. Реалізуємо зараз і те, що мали б реалізувати ближче до весни – згідно з погодженими планами. Кожен у ЄС має побачити, наскільки серйозно налаштована Україна, наскільки чітко ми виконуємо те, що потрібно”, - наголосив голова держави.

Він додав, що є позитивні результати у роботі нашого експортного коридору, уже майже 5,5 млн тонн вантажів відправлено ним.

Верховний головнокомандувач особливо відзначив за результати цими днями 14-ту, 53-тю, 110-ту окремі механізовані бригади та 57-му й 59-ту окремі мотопіхотні бригади.

Також президент України сьогодні говорив із новообраним президентом Аргентини Мілеєм про те, як зробити більш активними наші відносини – України та Аргентини, України та Латинської Америки.

“Привітав пана Мілея з обранням. Запросив його відвідати Україну, і це був би важливий сигнал – сигнал небайдужості. Звичайно, я поінформував про все те, чого нам уже вдалося досягти в реалізації нашої Формули миру. Запропонував Аргентині проявити своє лідерство у спільних мироустановчих зусиллях”, - зазначив президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Зі складу Ставки Зеленський вивів ексочільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Натомість президент ввів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.