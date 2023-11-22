На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 22 атаки росіян, - Генштаб

На Бахмутському окупанти штурмових дій не вели.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Мар’їнському рашисти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.

На Шахтарському наші захисники відбили три атаки противника західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому противник чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів.

Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетні та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 22 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Михальчина Слобода, Середина-Буда, Бачівськ, Малушине, Волфине, Корчаківка Сумської області; Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки Харківської області;

на Куп’янському росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському ворог наступальних дій теж не вів. Завдав авіаційного удару біля Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Очеретине, Степове, Авдіївка, Нетайлове, Невельське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському авіаційного удару зазнав Вугледар Донецької області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

на Херсонському ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Михайлівка, Берислав, Львове, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Також українські оборонці утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, із 20:00 вечора 21 листопада по 3:00 22 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку. Усі дрони вдалося збити.

Також ворог різко збільшив кількість штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку.