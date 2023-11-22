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Окупанти обстріляли гімназію в Херсоні

Минулося без постраждалих.

Окупанти обстріляли гімназію в Херсоні
Скріншот відео
Фото: Херсонська ОВА

У середу 22 листопада близько 14:50 російські військові атакували гімназію у центральній частині Херсона.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська ОДА.

Згідно з повідомленням, вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна в їдальні та освітніх корпусах. Пошкоджена покрівля закладу. Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

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Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 115 обстрілів Херсонщини, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна мирна людина загинула, семеро дістали поранення внаслідок ворожих атак.

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