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Парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетехніки

За це рішення проголосував 131 депутат.

Парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетехніки
Бронетранспортер БТР-60ПБ-МД1 на параді у Болгарії, 2006 рік.
Фото: Мілітарний

Сьогодні народні збори Болгарії ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ країни та українським Міноборони про надання Україні бронетехніки, озброєння та запасних частин.

Про це пише ВТА.

Це рішення підтримав 131 депутат, проти проголосували 49. Ратифікації передували майже дві години дебатів.

В повідомленні парламентського комітету з питань оборони Болгарії зазначається, що ці транспортні засоби вже не потрібні. Угода була підписана в Софії 8 серпня, а в Києві – 13 серпня.

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У серпні повідомлялося, що Болгарія готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка, які перебували на зберіганні. Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев говорив, що угоду про передачу цієї бронетехніки має ратифікувати парламент Болгарії.

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