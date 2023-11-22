Після аудиту командування військової частини на Чернігівщині відшкодувало державі 1,7 млн грн завданих збитків

Тепер сума збитків зменшилася до 37,1 мільйона гривень.

Посадові особи однієї з військових частин у Чернігівській області відшкодували 1,7 мільйона гривень завданих державі збитків із 38,8 млн грн.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Півтора мільйона повернули готівкою, а 200 тисяч гривень - майном у натуральній формі (3,1 тисячі літрів дизельного палива і 13 акумуляторів).

Гроші зарахували на рахунок Міноборони, а майно відобразили в обліку військової частини і використовують за призначенням.

За інформацією відомства, попередньо аудитори встановили, що командир незаконно ухвалив рішення розбракувати військове майно і здати його як металобрухт. Втім агрегати могли бути придатні для відновлення пошкодженої військової техніки.

Наразі сума збитків, завданих у цій військовій частині, після часткового відшкодування зменшилася до 37,1 мільйона гривень.

Матеріали внутрішнього аудиту передали до правоохоронних органів, зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Триває досудове слідство.

Нагадаємо, напередодні Міноборони оприлюднило інформацію про результати аудиту цієї військової частини. Зокрема, виявили чотири порушення. Наймасштабніше - безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів.

Раніше аудит Міноборони виявив, що більш ніж 123 мільйонів гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.