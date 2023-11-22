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Після аудиту командування військової частини на Чернігівщині відшкодувало державі 1,7 млн грн завданих збитків

Тепер сума збитків зменшилася до 37,1 мільйона гривень.

Після аудиту командування військової частини на Чернігівщині відшкодувало державі 1,7 млн грн завданих збитків
Фото: gatewaysoverseas.com

Посадові особи однієї з військових частин у Чернігівській області відшкодували 1,7 мільйона гривень завданих державі збитків із 38,8 млн грн.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Півтора мільйона повернули готівкою, а 200 тисяч гривень - майном у натуральній формі (3,1 тисячі літрів дизельного палива і 13 акумуляторів).

Гроші зарахували на рахунок Міноборони, а майно відобразили в обліку військової частини і використовують за призначенням. 

За інформацією відомства, попередньо аудитори встановили, що командир незаконно ухвалив рішення розбракувати військове майно і здати його як металобрухт. Втім агрегати могли бути придатні для відновлення пошкодженої військової техніки. 

Наразі сума збитків, завданих у цій військовій частині, після часткового відшкодування зменшилася до 37,1 мільйона гривень.

Матеріали внутрішнього аудиту передали до правоохоронних органів, зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Триває досудове слідство.

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Нагадаємо, напередодні Міноборони оприлюднило інформацію про результати аудиту цієї військової частини. Зокрема, виявили чотири порушення. Наймасштабніше - безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів.

Раніше аудит Міноборони виявив, що більш ніж 123 мільйонів гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

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