Сили оборони відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку та знищили 80% ворожої техніки, – Штупун

Російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою в районі Авдіївки Донецької області. Збройні сили відбили наступ ворога, знищивши 80% техніки окупантів.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, росіяни намагалися іти вперед, застосувавши декілька механізованих колон з броньованою технікою. Проте ворог втратив близько 80% техніки. Залишки колон ретирувалися. Зараз на цій ділянці фронту тривають важкі бої.

"Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно вони штурмували східніше Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак", – зазначив Штупун.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за місяць активних штурмів Авдіївки ворог втратив близько 10 тис. військових. Збройні сили ліквідували понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.