До України надійшов новий оборонний пакет від Литви

До України надійшла нова оборонна допомога від Литви.

Серед неї – артилерійські боєприпаси, повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас у X. Він запевнив, що зобов'язання Литви підтримувати Україну залишається непохитним.

"Сьогодні в Україну надійшла військова підтримка з Литви: 3 мільйони одиниць боєприпасів 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження для ЗСУ", – написав міністр.

Фото: Lithuanian MOD у X

10 листопада Литва передала України установки ППО NASAMS і засоби боротьби із безпілотниками. Країна також готується надавати допомогу енергетичному сектору України.