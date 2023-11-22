Швейцарія погодилася продати 25 танків Leopard Німеччині за умови, що вони не потраплять в Україну

Сьогодні, 22 листопада, Федеральна рада Швейцарії схвалила заявку на експорт 25 основних бойових танків Leopard 2 A4 німецькій оборонній компанії Rheinmetall. Німеччина запевнила, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб закрити власні прогалини.

У листі від 23 лютого 2023 року міністр економіки Німеччини Роберт Хабек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просили перепродати частину списаних 87 основних бойових танків Leopard 2 A4 виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall. Вони запевняли, що бойові танки в Україну не переправлять. Остаточне перебування в Німеччині або в партнерах з НАТО чи ЄС гарантовано.

Зазначимо, що Швейцарія ще з 19 сторіччя дотримується політики нейтралітету. Зокрема, Швейцарія не надає військову допомогу воюючим країнам.

При цьому минулого тижня Швейцарія приєдналася до групи країн, що вимагають створення спецтрибуналу для Росії. Також країна виступатиме за перегляд Римського статуту з метою зміцнення здатності Міжнародного кримінального суду переслідувати злочини агресії.