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ЄС готовий надати Україні довгострокові гарантії безпеки, – Bloomberg

Проєкт рішення посли ЄС обговорюватимуть вже цього тижня, а лідери G7 – на саміті наступного місяця.

ЄС готовий надати Україні довгострокові гарантії безпеки, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Євросоюз готовий надати Україні довгострокові безпекові гарантії, що включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з чернеткою документу, який має стати основою консультацій Києва з країнами Великої Сімки.

Зазначається, що проєкт рішення посли ЄС обговорюватимуть вже цього тижня, а лідери G7 – на саміті наступного місяця.

Гарантії безпеки включають:

  • Передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм надання Україні військової техніки", що мобілізує європейську оборонну промисловість
  • Тренування для українських військовослужбовців
  • Більшу кооперацію з українською оборонною індустрією для збільшення потужностей та узгодження стандартів 
  • Підвищення здатності України протистояти кібрзагрозам, гібридним загрозам та дезінформації
  • Підтримку зусиль України з розмінування та усунення викликаного вибухівкою забруднення
  • Допомогу Україні з програмою реформ, пов’язаною зі вступом до ЄС
  • Підвищення здатності України контролювати запаси вогнепальної зброї, легкої зброї та боєзапасів і протидіяти будь-якому незаконному оберту зброї
  • Підтримку зусиль України з енергетичного переходу та ядерної безпеки
  • Обмін даними розвідки та супутниковими знімками. 

В документі також зазначається, що зброя надалі надаватиметься Україні через Європейський мирний механізм. Він передбачає, що держави-члени ЄС отримують компенсацію за зброю, яку вони надають Україні.

При цьому, пише Bloomberg, план ЄС виділити на зброю для Києва 20 мільярдів євро протягом 4 років знаходиться під загрозою, адже деякі держави, зокрема, Німеччина, не змогли домовитися про умови виділення цих коштів. Замість цього країни-члени ЄС сподіваються домовитися хоча би про виділення 5 мільярдів євро наступного року. 

Нагадаємо, що Європарламент погодився відкрити офіс в Києві для посилення підтримки українського парламенту на прохання представників українського уряду.

У липні лідери країни G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Ця рамкова угода стала основою формування дійсно потужних гарантій безпеки для України. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

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