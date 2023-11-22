Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією у кваліфікації Євро-2024
Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією у кваліфікації Євро-2024
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
ГоловнаСвіт

Замороження російських активів є актом самооборони, - голова МЗС Чехії

Замороження стосується приблизно 70 об’єктів.

Замороження російських активів є актом самооборони, - голова МЗС Чехії
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Включення до санкційного списку російського держагенства, яке управляє нерухомістю, призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди на вбивства в Україні.

Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

“Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем – подивіться, скільки коштує електроенергія, газ, яка інфляція – ми повинні були подбати про півмільйона біженців війни. І все через Путіна. Я вважаю, що якщо ми заморозимо доходи від його власності, щоб він не міг використовувати їх для війни, то це абсолютно справедливо”, – сказав Ліпавський.

Він додав, що найважче було знайти правильний правовий шлях, щоб суд не скасував санкції.

Підписуйтесь на наш Google News

Уточнюється, що замороження стосується приблизно 70 об’єктів. 

Дохід від цієї нерухомості зараз осідає на банківських рахунках, які контролюються Бюро фінансового аналізу. Відповідно, Росія не може ними розпоряджатися. 

“Це не жест, це має практичний ефект. Кожна крона, яка не йде до Росії, допоможе. І подібні об’єкти є і в інших країнах Євросоюзу”, – зазначив Ліпавський.

Він також нагадав, що діяльність російських шпигунів коштувала життя двом громадянам Чехії та знищило природу, маючи на увазі вибух на складі боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Нагадаємо, раніше в Австралії вирішили повернути земельну ділянку, яку російське посольство планувало використати для будівництва нового приміщення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies