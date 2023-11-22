Замороження російських активів є актом самооборони, - голова МЗС Чехії

Включення до санкційного списку російського держагенства, яке управляє нерухомістю, призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди на вбивства в Україні.

Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

“Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем – подивіться, скільки коштує електроенергія, газ, яка інфляція – ми повинні були подбати про півмільйона біженців війни. І все через Путіна. Я вважаю, що якщо ми заморозимо доходи від його власності, щоб він не міг використовувати їх для війни, то це абсолютно справедливо”, – сказав Ліпавський.

Він додав, що найважче було знайти правильний правовий шлях, щоб суд не скасував санкції.

Уточнюється, що замороження стосується приблизно 70 об’єктів.

Дохід від цієї нерухомості зараз осідає на банківських рахунках, які контролюються Бюро фінансового аналізу. Відповідно, Росія не може ними розпоряджатися.

“Це не жест, це має практичний ефект. Кожна крона, яка не йде до Росії, допоможе. І подібні об’єкти є і в інших країнах Євросоюзу”, – зазначив Ліпавський.

Він також нагадав, що діяльність російських шпигунів коштувала життя двом громадянам Чехії та знищило природу, маючи на увазі вибух на складі боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Нагадаємо, раніше в Австралії вирішили повернути земельну ділянку, яку російське посольство планувало використати для будівництва нового приміщення.