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​Рада закликала міжнародні організації та парламенти світу визнати Голодомор геноцидом

Депутат подякували 28 іноземним державам, які вже це зробили.

​Рада закликала міжнародні організації та парламенти світу визнати Голодомор геноцидом
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада вкотре закликала міжнародні організації та парламенти держав світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

За постанову №10275 про відповідну заяву проголосували 310 нардепів.

У ній зазначається, що визнання Голодомору 1932-1933 років міжнародними організаціями та парламентами держав світу "стане сигналом тим політичним режимам, які хочуть вдатися до нових актів геноциду, а також вагомим внеском у справу забезпечення мирного і безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь".

Рада також висловлює глибоку вдячність 28 іноземним державам, які визнали Голодомор в Україні актом геноциду.

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Також український парламент у своїй заяві визнає "широкомасштабну нічим неспровоковану російську збройну агресію проти України продовженням російської геноцидної імперської політики, метою якої є покарання українців за прагнення розбудовувати сучасну успішну демократичну державу, за цивілізаційний вибір – бути частиною Об’єднаної Європи".

Нагадаємо, 19 листопада американський штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу.  У цей день на Мангеттені відбулися заходи зі вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Нщодавно штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу. Айова стала 33-м штатом США, який визнав Голодомор.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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