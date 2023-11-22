​Рада закликала міжнародні організації та парламенти світу визнати Голодомор геноцидом

Депутат подякували 28 іноземним державам, які вже це зробили.

Верховна Рада вкотре закликала міжнародні організації та парламенти держав світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

За постанову №10275 про відповідну заяву проголосували 310 нардепів.

У ній зазначається, що визнання Голодомору 1932-1933 років міжнародними організаціями та парламентами держав світу "стане сигналом тим політичним режимам, які хочуть вдатися до нових актів геноциду, а також вагомим внеском у справу забезпечення мирного і безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь".

Рада також висловлює глибоку вдячність 28 іноземним державам, які визнали Голодомор в Україні актом геноциду.

Також український парламент у своїй заяві визнає "широкомасштабну нічим неспровоковану російську збройну агресію проти України продовженням російської геноцидної імперської політики, метою якої є покарання українців за прагнення розбудовувати сучасну успішну демократичну державу, за цивілізаційний вибір – бути частиною Об’єднаної Європи".

Нагадаємо, 19 листопада американський штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу. У цей день на Мангеттені відбулися заходи зі вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Нщодавно штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу. Айова стала 33-м штатом США, який визнав Голодомор.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.