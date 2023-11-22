Прем’єр Індії Моді проведе віртуальний саміт лідерів G20 без Байдена та Сі Цзіньпіна, – Bloomberg

У середу, 22 листопада, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді проведе віртуальну зустріч лідерів країн G20.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден пропустять онлайн-захід.

Замість Сі участь у відеосаміті візьме прем'єр Державної ради Лі Цян.

Водночас, зазначається, що президент Росії Володимир Путін виступить перед лідерами G20.

Індія сподівається переглянути прогрес, досягнутий за рік свого головування, коли вона визначала ключовим питання порядку денного підтримку країн з економіками, що розвиваються.

Країни "групи двадцяти" також розробили компромісне формулювання щодо вторгнення Росії в Україну під час саміту лідерів у вересні. Але з того часу війна між Ізраїлем і ХАМАС посилила розбіжності між західним світом і країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Путін уникав участі в заходах, де представлені лідери Заходу. Офлайн-саміти, що відбулися торік в Індонезії, а цього року – на Балі, президент країни-агресора пропустив. Він не виступав навіть через відеозвернення.

Президент України Володимир Зеленський торік виступав на саміті в Індонезії по відео, а цього року Індія його не запросила. У МЗС країни це пояснили тим, що G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що, на погляд Індії, має відбуватися в Раді безпеки ООН.