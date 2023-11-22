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​Понад пів мільйона паспортних документів оформили українці за кордоном, - Клименко

Оформити документи за кордоном зараз можна у Польщі, Словаччині, Чехії, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Італії.

​Понад пів мільйона паспортних документів оформили українці за кордоном, - Клименко
Фото: dpsu.gov.ua

Державна міграційна служба продовжує реалізовувати проєкт зі швидкого забезпечення наших громадян документами за кордоном.

Як повідомив у телеграмі Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, за майже півтора року від старту проєкту працівники ДП "Документ" оформили близько 600 тисяч паспортних документів. З них - понад 150 тисяч ID-карток та понад 420 тисяч закордонних паспортів. Більш як 100 тисяч українців скористалися послугою одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. 

"Українці мають відчувати підтримку держави, особливо під час вимушеного перебування в інших країнах через війну. Для нас важливо, щоб наші громадяни мали доступ до якісних сервісних послуг", - написав міністр.

Фото: Ігор Клименко в Telegram

Оформити документи за кордоном можна у Польщі, Словаччині, Чехії, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Італії.

До слова, у ДПСУ нагадали, що паспорт у "Дії" не є документом для перетину кордону. Він може використовуватися тільки для ідентифікації особи.

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