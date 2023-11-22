Росіяни обстріляли з лівого берега середмістя Херсона, є загиблий (оновлено)

Сьогодні близько 17:00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли середмістя Херсона.

Як повідомляє у Telegram Херсонська МВА, окупанти влучили у житлові будинки, пошкодили будівлю закладу цивільної інфраструктури.

Оновлено. Про загибель мирного жителя внаслідок ворожої атаки повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ убила ще одного мирного херсонця. Він перебував у квартирі, куди влучив ворожий снаряд. Близько години тому російські окупаційні війська атакували Херсон. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада о 14:50 російські військові атакували гімназію у центральній частині Херсона. Вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна в їдальні та освітніх корпусах. Пошкоджена покрівля закладу. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.