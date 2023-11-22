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Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумщини

Протягом дня відбулось 17 обстрілів Сумської області.

Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 22 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня відбулось 17 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 54 вибухи. 

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Зокрема, по Юнаківській громаді росіяни вдарили з РСЗВ та мінометів.

Великописарівську та Білопільську громади окупанти обстрііляли з артилерії.

А по Краснопільській, Есманській, Середино-Будській, Глухівській, Шалигинській, Новослобідській, Путивльській та Зноб-Новгородській громадам завдали ударів з мінометів.

Нагадаємо, ввечері 22 листопада росіяни обстріляли з артилерії Марганець та атакували безпілотниками Нікополь Дніпропетровської області.

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