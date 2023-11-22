Зеленський вивів зі складу Ставки підозрюваного у заволодінні коштами Держспецзв'язку Юрія Щиголя

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Зі складу Ставки Зеленський вивів ексочільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

Натомість Президент ввів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Також у відставку відправили його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Опісля НАБУ повідомило, що керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 млн гривень.

Нині ВАКС обрав запобіжний захід організатору заволодіння коштами служби.