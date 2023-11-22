Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці СБУ знищили ще два спостережні комплекси “Муром” росіян

Також бійці СБУ знищили російський танк Т-72. 

Спецпризначенці СБУ знищили ще два спостережні комплекси “Муром” росіян
Фото: Пресслужба СБУ

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ знищили ще два спостережні комплекси “Муром” російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Також бійці СБУ ударними дронами знищили:

  • танк Т-72
  • гармату МТ-12 “Рапіра”
  • 100 мм зенітну гармату “КС-19”
  • МТЛБ
  • 5 автомобілів противника 

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, українські захисники знищили російський кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж.

Як раніше повідомлялось, ЗСУ на Таврійському напрямку знищили чотири артсистеми, два засоби ППО росіян. Також, ліквідовано два склади боєприпасів ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies