Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ знищили ще два спостережні комплекси “Муром” російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Також бійці СБУ ударними дронами знищили:

танк Т-72

гармату МТ-12 “Рапіра”

100 мм зенітну гармату “КС-19”

МТЛБ

5 автомобілів противника

Крім того, українські захисники знищили російський кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж.

Як раніше повідомлялось, ЗСУ на Таврійському напрямку знищили чотири артсистеми, два засоби ППО росіян. Також, ліквідовано два склади боєприпасів ворога.