Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ знищили ще два спостережні комплекси “Муром” російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Також бійці СБУ ударними дронами знищили:
- танк Т-72
- гармату МТ-12 “Рапіра”
- 100 мм зенітну гармату “КС-19”
- МТЛБ
- 5 автомобілів противника
Крім того, українські захисники знищили російський кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж.
Як раніше повідомлялось, ЗСУ на Таврійському напрямку знищили чотири артсистеми, два засоби ППО росіян. Також, ліквідовано два склади боєприпасів ворога.