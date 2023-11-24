Поліція затримала організатора та учасників шахрайського кол-центру на Одещині

Національна поліція викрила і затримала організаторів та 15 учасників злочинного угруповання, які видурювали гроші через "кол-центри".

"Якщо люди не надавали свої дані, аферисти вмовляли їх убезпечити телефон або комп’ютер і встановити «захист». Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру у реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснювали потерпілі", – повідомили у Нацполіції.

Фото: Національна поліція України

Злочинці виманювали у людей до 200 тисяч доларів на місяць. Вони заволодівали грошима громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, ОАЕ, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих.

Оперативники документували зловмисників з лютого поточного року.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 65 одиниць комп’ютерної техніки, дев’ять транспортних засобів, кошти у сумі 38 800 доларів США та 12 000 гривень та інші речові докази.

Нагадаємо, у серпні у Києві викрили call-центр, який виманював у людей псевдоінвестиції.