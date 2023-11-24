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Росіяни обстріляли за добу 14 населених пунктів Харківщини

Пошкоджені будинки та інфраструктурний об’єкт.

Росіяни обстріляли за добу 14 населених пунктів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби, 23 листопада, ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів Харківської області. Пошкоджені цивільні об’єкти. Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та господарчі споруди. У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Внаслідок удару БПЛА по селу Олександрівка Богодухівського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт. У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджені 4 приватні будинки та господарчі споруди.

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Під вогнем ворога також перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти.

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб іти в наступ. За добу наші захисники відбили 3 атаки в районі Синьківки. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,3 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

Раніше повідомлялося, що родини у Куп’янському районі переховують чотирьох дітей від евакуації. Загалом станом на 18 листопада із небезпечних громад Харківщини вдалося вивезти 283 дітей.

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