Росіяни обстріляли за добу 14 населених пунктів Харківщини

Минулої доби, 23 листопада, ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів Харківської області. Пошкоджені цивільні об’єкти. Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та господарчі споруди. У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Внаслідок удару БПЛА по селу Олександрівка Богодухівського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт. У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджені 4 приватні будинки та господарчі споруди.

Під вогнем ворога також перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти.

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб іти в наступ. За добу наші захисники відбили 3 атаки в районі Синьківки. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,3 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

Раніше повідомлялося, що родини у Куп’янському районі переховують чотирьох дітей від евакуації. Загалом станом на 18 листопада із небезпечних громад Харківщини вдалося вивезти 283 дітей.