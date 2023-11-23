Головне за четвер, 23 листопада: відбиті штурми на чотирьох напрямках, обстріл Чорнобаївки, нові санкції

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 52 бойових зіткнення. Ворог продовжує безуспішні штурмові дії на чотирьох напрямках.

Ворог завдав 38 авіаційних ударів та здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Наші воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 листопада – в нашій новині.

Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, повідомила Херсонська ОВА.

Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

За даними ДСНС, поранених пʼятеро.

Пошкоджено більш як 60 житлових будинків та господарських споруд.

Травмованим надається медична допомога. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

"Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що, скоріше за все, причини там фізіологія, але, так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах, і незрозуміло, коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", — сказав він.

За словами Баліна, у померлого водія машина з харківськими номерами. Він також зазначив, що знає ім'я водія, але не назвав його.

11 листопада у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

Нагадаємо, нещодавно організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер повідомив про плани продовжити акцію. Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року.

Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 300 компаній та фізичних осіб Росії та України. Своїми указами він надав чинності рішенню РНБО від 23 листопада щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Санкції на 5 років запровадили проти низки російських енергетичних компаній. Щодо підприємств на території України санкції запровадили проти "Шахти імені О.Ф. Засядька", що на території так званої "ДНР", "Союзенергоіндустрії", "Союзенергопроект" тощо.

На 10 років санкції запровадили також проти 87 фізосіб, серед яких як громадяни України, так і РФ.

Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко вважає, що Третя світова війна уже розпочалася, але в гібридному форматі.

У інтерв'ю LB.ua він сказав, що формат є гібридним, бо сторони не лише ведуть гарячі війни, якою є агресія Росії проти України, але й борються в кіберпросторі, у царині високих технологій, економіки й торгівлі. Це боротьба між, як каже президент США Джо Байден, світом демократій та автократій.

На думку Мережка, до ворожого табору входить КНР. Також, за його словами, до ворожого табору належать Північна Корея, Білорусь, Іран, Куба, Нікарагуа, Венесуела – нова "вісь зла". За словами Мережка, вони намагаються підірвати існуючий ліберальний порядок, який ґрунтується на міжнародному праві, прагнуть посіяти якомога більше хаосу в міжнародних відносинах, а потім зруйнувати коаліцію демократичних країн, їх трансатлантичну солідарність. У цих держав є свої союзники і на Заході, в Європі зокрема – наприклад, угорський прем'єр Орбан.

"Ми зараз перебуваємо у ситуації, яка дуже нагадує події перед Першою світовою, коли міжнародний баланс, що тоді існував, рухнув, а замість нього з’явилося два ворожі табори. Балансу зараз вже нема, є знову дві протиборчі коаліції. Війна йде, і вона глобальна, російсько-українська війна – це частина цього великого протистояння", – сказав він.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!