В центрі Києва перекрили рух через прорив трубопроводу

На вулиці Великій Васильківській може впасти електроопора.

В центрі Києва відбувся прорив трубопроводу, який загрожує учасникам дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

“У зв'язку з проривом трубопроводу та ймовірним падінням електроопори на вулиці Великій Васильківській, від метро "Палац Україна" до метро "Олімпійська", рух транспорту повністю перекритий”, - повідомили в Патрульній поліції.

Правоохоронці просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Нагадаємо, до 10 грудня в Києві буде обмежено рух транспорту на шляхопроводі поблизу метро “Лівобережна”. На перетині просп. Броварського з вул. Андрея Шептицького дорожники проводять ремонт деформаційних швів шляхопроводу.