МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
ГоловнаСуспільствоПодії

В центрі Києва перекрили рух через прорив трубопроводу

На вулиці Великій Васильківській може впасти електроопора.

В центрі Києва перекрили рух через прорив трубопроводу
Фото: Патрульна поліція Києва

В центрі Києва відбувся прорив трубопроводу, який загрожує учасникам дорожнього руху. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

“У зв'язку з проривом трубопроводу та ймовірним падінням електроопори на вулиці Великій Васильківській, від метро "Палац Україна" до метро "Олімпійська", рух транспорту повністю перекритий”,  - повідомили в Патрульній поліції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Правоохоронці просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Нагадаємо, до 10 грудня в Києві буде обмежено рух транспорту на шляхопроводі поблизу метро “Лівобережна”. На перетині просп. Броварського з вул. Андрея Шептицького дорожники проводять ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies