Росіяни атакували вісім громад Сумщини

За день у області внаслідок російських обстрілів пролунали 86 вибухів.

Сьогодні, 23 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 86 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та СПГ.

Шалигинську громаду атакували з мінометів та артилерії.

На Білопільську громаду скинули ВОГ з БпЛА та обстріляли її з АГС.

По Великописарівській громаді вдарили з мінометів та двома FPV дронами, а на Юнаківську громаду скинули ВОГи з БпЛА.

Крім того, по Хотінській та Зноб-Новгородській громадам ударили з мінометів, а Миропільську громаду обстріляли ракетами з вертольоту.

Нагадаємо, впродовж четверга російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини.