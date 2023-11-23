Росіяни атакували вісім громад Сумщини

Сьогодні, 23 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 86 вибухів.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та СПГ.
Шалигинську громаду атакували з мінометів та артилерії.
На Білопільську громаду скинули ВОГ з БпЛА та обстріляли її з АГС.
По Великописарівській громаді вдарили з мінометів та двома FPV дронами, а на Юнаківську громаду скинули ВОГи з БпЛА.
Крім того, по Хотінській та Зноб-Новгородській громадам ударили з мінометів, а Миропільську громаду обстріляли ракетами з вертольоту.
Нагадаємо, впродовж четверга російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини.