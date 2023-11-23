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Росіяни атакували вісім громад Сумщини

За день у області внаслідок російських обстрілів пролунали 86 вибухів.

Росіяни атакували вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 23 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська та Зноб-Новгородська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 86 вибухів. 

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По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та СПГ.

Шалигинську громаду атакували з мінометів та артилерії.  

На Білопільську громаду скинули ВОГ з БпЛА та обстріляли її з АГС.

По Великописарівській громаді вдарили з мінометів та двома FPV дронами, а на Юнаківську громаду скинули ВОГи з БпЛА.

Крім того, по Хотінській та Зноб-Новгородській громадам ударили з мінометів, а Миропільську громаду обстріляли ракетами з вертольоту.

Нагадаємо, впродовж четверга російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

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