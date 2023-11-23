13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
ГоловнаПолітика

Зеленський схвалив санкції проти 300 російських компаній і фізосіб з інших країн

Санкції терміном на 10 років ввели проти 87 фізосіб з РФ та України.

Зеленський схвалив санкції проти 300 російських компаній і фізосіб з інших країн
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Володимир Зеленський ввів санкції проти понад 300 компаній та фізичних осіб Росії та України.  Своїми указами він ввів у дію рішення РНБО від 23 листопада щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на укази № 772 та № 773 від 23 листопада.

Згідно указу №773, санкції на 5 років запровадили проти низки російських енергетичних компаній: "Вологодська обласна енергетична компанія", "Омськелектро", "Россєті Лененерго", "Далекосхідна енергетична управляюча компанія - ГенераціяМережі", "Московська енергетична дирекція", "Салехарденерго", "ЛОЕСКЕлектричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області", "Волгоградоблелектро", "Московська обласна енергомережева компанія", "Россєті Кубань" та інші.

Щодо підприємств, які знаходяться на території України, санкції ввели проти "Шахтаімені О.Ф. Засядька", що на території так званої "ДНР", "Союзенергоіндустрія", "Союзенергопроект" та ін.

На 10 років санкції ввели також проти 87 фізосіб, серед яких як громадяни України, так  і РФ. 

Указ №772 запровадив санкції терміном на 10 років щодо громадян РФ, Кіпру, Швейцарії, Великої Британії, Узбекистану та Білорусі. 

Серед підсанкційних підприємств низка компаній із ОАЕ, РФ, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю, Мальти. 

Згідно двох указів, щодо підсанкційних підприємств та осіб здійснюються блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Нагадаємо, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про економічні санкції стосовно понад 100 юридичних та 37 юридичних осіб. У списку є колишні українські високопосадовці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies