Зеленський схвалив санкції проти 300 російських компаній і фізосіб з інших країн

Санкції терміном на 10 років ввели проти 87 фізосіб з РФ та України.

Володимир Зеленський ввів санкції проти понад 300 компаній та фізичних осіб Росії та України. Своїми указами він ввів у дію рішення РНБО від 23 листопада щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на укази № 772 та № 773 від 23 листопада.

Згідно указу №773, санкції на 5 років запровадили проти низки російських енергетичних компаній: "Вологодська обласна енергетична компанія", "Омськелектро", "Россєті Лененерго", "Далекосхідна енергетична управляюча компанія - ГенераціяМережі", "Московська енергетична дирекція", "Салехарденерго", "ЛОЕСКЕлектричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області", "Волгоградоблелектро", "Московська обласна енергомережева компанія", "Россєті Кубань" та інші.

Щодо підприємств, які знаходяться на території України, санкції ввели проти "Шахтаімені О.Ф. Засядька", що на території так званої "ДНР", "Союзенергоіндустрія", "Союзенергопроект" та ін.

На 10 років санкції ввели також проти 87 фізосіб, серед яких як громадяни України, так і РФ.

Указ №772 запровадив санкції терміном на 10 років щодо громадян РФ, Кіпру, Швейцарії, Великої Британії, Узбекистану та Білорусі.

Серед підсанкційних підприємств низка компаній із ОАЕ, РФ, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю, Мальти.

Згідно двох указів, щодо підсанкційних підприємств та осіб здійснюються блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Нагадаємо, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про економічні санкції стосовно понад 100 юридичних та 37 юридичних осіб. У списку є колишні українські високопосадовці.