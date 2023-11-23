Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах

Чимало оглядачів пишуть, що світ радикалізується і до влади приходять диктатори, що країни знову мають боротися з популізмом чи автократіями. Насправді ж тенденція інша, і про неї бояться казати: світ укотре прямує до епохи фашизму.

На виборах у Нідерландах перемогла відверто антиєвропейська, антимусульманська й антиукраїнська Партія свободи. В Аргентині президентом став Хав’єр Мілей , який пропонує співвітчизникам легкий вихід з економічної кризи – спалити центробанк. У Європі праві сили здобувають усе більшу підтримку молодих виборців, а неонацистські рухи на Заході нарощують вплив – чого не було з моменту завершення Другої світової. У Китаї давно функціонують концентраційні табори для мусульман-уйгурів. А в РФ процвітає рашизм. Наступного року планету очікує багато виборів. Голосуватиме 41% населення Земної кулі – понад три мільярди. Більшість обере антидемократичні уряди.

Фото: britannica.com Беніто Муссоліні

Що б ви сказали про людину, яку Томас Едісон називав генієм, Ганді – суперменом, яку ставив усім за приклад Черчилль? Людину, яка захищала батьківщину, отримала на війні важке поранення, побачила крах власної держави, а потім захотіла змінити її? Яка будувала дороги, мости, акведуки, перинатальні центри, боролася з мафією та комунізмом, обіцяла нужденним і ветеранам гідне життя? Можливо, що вона хороша? А це дуче, італійський фашистський диктатор Беніто Муссоліні.

Муссоліні найкраще показав, ким є фашист. Політик, який має вкрай обмежені знання, який не розуміється на економіці, бажає встановити повний контроль над державою, не має реальної програми і підлаштовується під настрої авдиторії (зараз це лагідно називають популізмом), права якої при цьому обмежує, наскільки це дозволяє ситуація. Фашист проповідує війну, нищить будь-якими засобами меншини, переслідує опозицію й навіть власне оточення, а також створює собі образ улюбленця всіх жінок, дітей і чоловіків – справжнього мачо. Словом, це безпринципна людина, яка бажає єдиного – тотальної покори.

Йосип Сталін насправді був фашистом. Він сформував мережу концентраційних таборів ГУЛАГ, переслідував цілі народи, створив штучний голод, трійки, заклав підвалини каральної клінічної психіатрії, він же породив ягод і єжових. До речі, Сталін був більшим етатистом, ніж Муссоліні.

Фото: Вікі Диктатори Гітлер і Муссоліні

Муссоліні Європа проґавила. Не дивно, бо його газету Popolo d’Italia довго вважали соціалістичною. Він отримував гроші від французького бізнесу на боротьбу з німецькою пропагандою до й під час Першої світової, виступав проти Леніна й комунізму. Після держперевороту італійська преса називала дуче «інкарнацією Бога».

Європа свого часу проспала й Путіна. Вона вважала його реформатором і послідовником «демократа» Єльцина. Певно, лише Маргарет Тетчер після трагедії підводного човна «Курськ» 2000 року зрозуміла, хто допався до влади в Росії – чоловік, на обличчі котрого вона «не знайшла слідів людяності».

Путін ніколи не тямив і, вірогідно, не тямить в економіці – він, щоправда, цю роботу делегував іншим. На жаль для нас – тим, хто знається на справі. Муссоліні прибрав до рук місцеву владу, суди, церкву й парламент. Те саме зробив і Путін. Дуче взяв під контроль усі ЗМІ, які зображали його посеред пшеничного поля, верхи на білому жеребці, на фото він керував спортивним авто, а його портрет з’являвся на всьому – від баночок з дитячим харчуванням до жіночих трусиків. Путін теж сідав на коня, а замість авто у нього був літак чи батискаф; дитяче харчування замінила горілка «Путінка». Чинний глава Кремля нищив опозицію та мав своїх «ремів», як до цього його європейські попередники. А найголовніше – Путін, як і його історичні західні «колеги», страждав від програшу власної держави, бажав реваншу і проголошував експансіоністські війни.

Фото: EPA/UPG

В Росії довгі десятиліття вчергове закріплювався власний варіант фашизму, який вже будувався не на естетиці Вагнера, психології Лебона, філософії Ніцше чи ученнях Дарвіна. Його пропагували більш примітивні люди: Ільїн, Щедровицький, Дугін. А паралельно фашизм розростався як на Заході (в США, Латинській Америці та Європі), так і на Сході (до прикладу, в Китаї). Ліві радикальні ідеї, міграція, демографічні проблеми, тероризм – усе це призвело до поліпшення ролі фашистів, які для початку надягли на себе маски маленьких диктаторів – популістів.

Зараз у нас є гетто в Китаї для мусульманського населення, в США непогано себе почувають расисти, які виступають за білу ідентичність, в східній Європі – маленька диктатура. В Італії в парламенті сидять, серед інших, депутати – фанати Муссоліні, у Франції партія фашистського спрямування узяла під 90 місць у парламенті, в Німеччині стабільно ростуть рейтинги неонацистів з політсили «Альтернатива для Німеччини». В Іспанії партія Vox має чималий вплив на політику країни, сповідуючи при цьому ідеологію диктатора Франко. А про деякі африканські чи азійські держави вже й годі казати – там диктатури нікуди й не зникали.

І от на фоні цього з’являються дві новини. В Аргентині обирають нового президента – Хав’єра Мілея, а в Нідерландах на парламентських виборах перемогу здобуває «Партія свободи» на чолі з Гертом Вілдерсом.

Фото: EPA/UPG Хав'єр Мілей під час зустрічі з виборцями.

Мілей – людина без програми. Він, економіст за фахом, не знає, як вивести країну з економічної кризи, де рівень інфляції переріс 140%, де 55% дітей перебуває за межею бідності. Його головний електорат – незадоволена молодь і робітники. Він пропонує знімати чиновників, спалити центробанк, прибрати непотрібні міністерства (науки, культури, соцзахисту). Він хоче перевести всю країну на долари та біткоїни. Виступає активно проти китайського комунізму, паралельно критикує Росію і соціаліста – президента Бразилії Лулу. А ще, будучи інструктором з тантричного сексу і не маючи, вірогідно, жодного відношення до реальних індійських практик, говорить не про відкриття чакр, а про заборону абортів.

Муссоліні нищив непотрібних йому бюрократів (бо вважав, що за нього ніхто краще не управлятиме країною), він звільнив 35 тис. державних чиновників. Диктатор свого часу прив’язав ліру до долара, що призвело до збільшення державного боргу. Муссоліні також критикував комуністів, а паралельно забороняв аборти на догоду церкві, єпископів якої він призначав. А ще він, як і його партнери в Європі, нищили реальних соціалістів.

Герт Вілдерс – людина, яка колись вийшла з нині правлячої нідерландської політсили і створила «Партію свободи». Він – провідник ісламофобії, який агітує за заборону Корану, будівництва мечетей, заборону міграції. А ще Вілдерс вважає, що тільки християни мають у світі перевагу і є першими серед рівних. Він хоче, щоби його держава вийшла за межі Європейського Союзу і завжди виступав за налагодження відносин з фашистською Росією, яку він не вважає винною у війні проти нашої держави. Саме тому цей політик каже про припинення постачання озброєння Україні і, можливо, створюватиме проблеми на шляху засудження агресії РФ в гаазькому суді.

Фото: EPA/UPG Герт Вілдерс у день виборів у Схевенінгені, Нідерланди, 22 листопада 2023 р.

Обидвоє, і Мілей, і Вілдерс, бояться назвати себе фашистами, тому ховаються за словом «лібертаріанець». Насправді вони просто не мають ідеології, а хочуть лише одного – влади, бажано абсолютної.

Світ не завжди народжує великих диктаторів, інколи фашисти є доволі малими, навіть якщо керують у великих країнах. Однак, як говорила, на жаль, покійна колишня Держсекретар США Мадлен Олбрайт, яка дівчинкою втікала з родиною з Чехословаччини спочатку від переслідування Гітлера, а потім і Сталіна: «Що довше пануватимуть ці фальшиві пророки, то більше шкоди вони завдадуть і то важче буде залікувати рани, які відкриються».

Олбрайт застерігала демократії і казала, що у них на порозі вже стоять фашисти. На жаль, багато хто ще цього не побачив, або ж не захотів визнати, боячись чуми, яка, як вважалося, вже давно минула. А вона просто увійшла в довгу сплячку, а тапер прокинулася. Адже, як казав великий письменник і науковець Прімо Леві, який потрапив до концтабору Аушвіц в Освенцімі: «Кожна епоха має свій фашизм».