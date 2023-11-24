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Прем'єрка Литви Шимоніте прибула до Києва

Вона вшанувала полеглих захисників України. 

До України прибула прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте. Вона вшанувала пам'ять загиблих захисників.

Фото з Києва прем'єрка опублікувала в X. Вона наголосила, що єдиним шляхом встановлення тривалого і справедливого миру є допомогти України перемогти настільки швидко, наскільки можливо, відновити повну територіальну цілісність та міжнародну справедливість.

"Сьогодні під час моєї першої зупинки в Києві я віддала шану чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям, захищаючи найважливіші права нації: на існування та життя у свободі. Вони також віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", – сказала Шимоніте.

Фото: Ingrida Šimonytė X

Майже рівно рік тому, 26 листопада, Шимоніте також перебувала з візитом у Києві – разом із польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. Україна, Литва і Польща, як відомо, об'єднані в Люблінський трикутник.

Моравецький після цього у Києві був 23 лютого 2023. Відносини між Києвом і Варшавою дещо напружилися на тлі польської заборони на експорт української аграрної продукції. Представники влади України та Польщі також обмінювалися політичними зауваженнями в публічних виступах. 

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