Новий прем’єр Нової Зеландії підписав коаліаційну угоду

Уряд приведуть до присяги у понеділок.

Національна партія Нової Зеландії (New Zealand National Party) після довгих перемовин підписала угоду про новий коаліційний уряд, до якого увійдуть три партії, пише Reuters.

Перемовини тривали щодо міністерських ролей і політики, включно з правами корінного населення, зниженням податків і змінами в центральному банку.

Правоцентристська National на чолі з новим прем’єр-міністром Крістофером Люксоном повертається до влади разом із популістською партією “Перша Нова Зеландія” та лібертаріанською партією ACT New Zealand після шести років правління урядів на чолі з лівою Лейбористською партією.

Люксон, колишній генеральний директор національної авіакомпанії, став депутатом парламенту лише у 2020 році, а лідером Національної партії наприкінці 2021 року.

Новий коаліційний кабінет, який буде приведений до присяги у понеділок, є поєднанням політиків-ветеранів і нових лідерів.

У коаліційній угоді викладено плани щодо відмови від використання мови маорі, перегляду політики рівних можливостей та перевірки того, як договір Вайнтангі − угода про державотворення Нової Зеландії − інтерпретується у законодавстві. Водночас проведення референдуму щодо трактування документа не передбачено.

Прем'єр-міністр від Лейбористської партії Кріс Гіпкінс, який залишає посаду, заявив, що зміни в політиці повернуть назад прогрес у вирішенні проблем маорі. “Це безперечно відкат назад на три-чотири десятиліття”, − сказав він.

Додамо, новий уряд має також внесе поправки до Закону про Резервний банк Нової Зеландії 2021 року, щоб скасувати подвійний мандат на інфляцію та зайнятість. Планується скасувати заборону на розвідку нафти і газу на морі та продаж цигарок майбутнім поколінням, запроваджену попереднім лейбористським урядом.

Новий уряд знизить прибутковий податок із населення, продовжуючи передвиборчу політику, спрямовану на те, щоб залучити виборців із середнім доходом, які борються із зростанням вартості життя.

Нагадаємо, опозиційна Національна партія перемогла на виборах у Новій Зеландії у жовтні.