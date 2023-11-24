Литва планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні

Литва закладає основу для довгострокової військової підтримки України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте на зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем, йдеться на урядовому порталі.

Шимоніте сказала, що її держава планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні. Цей план включатиме лікування й реабілітацію, навчання військових, проведення гуманітарного й військового розмінування та ремонт воєнної техніки.

Також Литва забезпечила позитивний розгляд звернення щодо надання Україні засобів РЕБ литовського виробництва для протидії російським безпілотникам.

Глава уряду України Денис Шмигаль додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні допомогу на понад 1 млрд євро. За останні місяці наша держава отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари. У листопаді Литва передала дві пускові установки системи ППО NASAMS, які вже перебувають на бойовому чергуванні.

Нагадаємо, днями на засіданні Контактної групи з питань оборони України Литва представила свої плани військової підтримки і нову концепцію коаліції з розмінування. Нова концепція передбачає, що держава прагнутиме допомогти Україні як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування. Усі подробиці концепції коаліції розкриють у грудні.

Також до нашої держави надійшла нова оборонна допомога від Литви.