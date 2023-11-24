Найбільший у світі айсберг А23а дрейфує після 30 років на дні океану

Його площа становить майже 4000 квадратних кілометрів, що більше ніж удвічі перевищує розмір Великого Лондона.

Найбільший у світі айсберг дрейфує після понад 30 років перебування на дні океану, пише BBC.

Айсберг, який отримав назву А23а, відколовся від берегової лінії Антарктики у 1986 році. Але він швидко приземлився в морі Уедделла, ставши по суті крижаним островом.

Його площа становить майже 4000 квадратних кілометрів, що більше ніж удвічі перевищує розмір Великого Лондона. Останніми місяцями A23a, який підганяють вітри й течії, різко збільшив швидкість і зараз проходить північний край Антарктичного півострова.

Айсберг вражає своїми розмірами, його товщина становить близько 400 метрів. Для порівняння, Лондон Шард, найвищий хмарочос у Європі, має висоту лише 310 метрів.

Брила була частиною масового викиду айсбергів із шельфового льодовика Філчнера на Білому континенті. Тоді там розташовувалась радянська дослідницька станція.

Як і більшість айсбергів із сектора Уедделла, A23a майже напевно буде викинуто в Антарктичну циркумполярну течію, яка відкине його у бік Південної Атлантики так званою “алеєю айсбергів”.

Це той самий шлях, який знаменитий дослідник сер Ернест Шеклтон використав у 1916 році, щоб втекти з Антарктиди після втрати свого корабля Endurance під час дроблення морського льоду. Шеклтон націлив свою рятувальну шлюпку на острів Південна Джорджія, у морі якого часто можна побачити великі айсберги.

Вчені уважно стежитимуть за прогресом A23a. Якщо він “пришвартується” на Південній Джорджії, це може створити проблеми для мільйонів тюленів, пінгвінів та інших птахів, які розмножуються на острові. Величезний розмір айсберга може зруйнувати звичайні маршрути годівлі тварин. Водночас, коли великі айсберги тануть, вони виділяють мінеральний пил, який був у їхньому льоді, коли вони були частиною льодовиків. Цей пил є джерелом поживних речовин для організмів, що становлять основу харчових ланцюгів океану.