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В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787

На борту було 45 дослідників і співробітників Норвезького полярного інституту.

В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
Фото: скриншот відео

Команда вчених започаткувала новий спосіб подорожей на найпівденніший континент, коли літак, здатний перевозити понад 300 пасажирів, приземлився в Антарктиді, а авіатори назвали це першим випадком у світі.

Про це повідомляє Sky News. 

Літак, Boeing 787 Dreamliner, успішно сів на аеродромі Тролл у середу ввечері.

Команда з 45 осіб, яка складається з дослідників і співробітників Норвезького полярного інституту, заявила, що організація спромоглася привезти 12 тонн дослідницького обладнання.

Хоча приземлення було визнано визначним досягненням, немає жодних ознак того, що плануються комерційні рейси, оскільки інститут зосереджується на покращенні логістики для стимулювання своїх досліджень.

Група каже, що щороку організовує до континенту до 10 літаків різного розміру, але можливість літати набагато більшими літаками може зменшити кількість необхідних поїздок.

Представник інституту сказав, що найважливіше — це переваги для навколишнього середовища, яких ми можемо досягти, використовуючи великі та сучасні літаки цього типу. Це може допомогти зменшити загальні викиди та екологічний слід в Антарктиці.

У своїй заяві Norse Atlantic Airways, авіакомпанія, яка організувала цей рейс, заявила, що для компанії «велика честь» бути частиною цієї поїздки.

Нагадаємо, у вересні Національний центр даних зі снігу та льоду США (NSIDC) повідомив, що рівень морського льоду в Антарктиці взимку досяг рекордно низького рівня. Вплив зміни клімату на південному полюсі посилюється.

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