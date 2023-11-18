Міністр нацбезпеки Ізраїлю збирається внести на розгляд Кнесету законопроєкт про смертну кару для терористів

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив, що наступного тижня подасть на початкове схвалення в Кнесет законопроєкт про обов’язкову смертну кару для терористів.
Про це повідомляє The Times of Israel.
У дописі у соцмережі X Бен Гвір пише, що він передасть законопроєкт, уже підготовлений його партією Otzma Yehudit, до комітету національної безпеки Кнесету в понеділок.
“Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроєкт”, — повідомив Бен Гвір.
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При цьому видання зазначає, що за всю історію єврейської держави смертна кара застосовувалася лише двічі, останній раз була страта архітектора Голокосту Адольфа Ейхмана в 1962 році.
Нагадаємо, нещодавно ЦАХАЛ розповів про виявлену в лікарнях Гази інфраструктуру терористів ХАМАС. Також у лікарнях Гази розміщено зброю та боєприпаси.