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Міністр нацбезпеки Ізраїлю збирається внести на розгляд Кнесету законопроєкт про смертну кару для терористів

За всю історію єврейської держави смертна кара застосовувалася лише двічі.

Міністр нацбезпеки Ізраїлю збирається внести на розгляд Кнесету законопроєкт про смертну кару для терористів
Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір
Фото: EPA/UPG

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив, що наступного тижня подасть на початкове схвалення в Кнесет законопроєкт про обов’язкову смертну кару для терористів.

Про це повідомляє The Times of Israel. 

У дописі у соцмережі X Бен Гвір пише, що він передасть законопроєкт, уже підготовлений його партією Otzma Yehudit, до комітету національної безпеки Кнесету в понеділок.

“Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроєкт”, — повідомив Бен Гвір.

При цьому видання зазначає, що за всю історію єврейської держави смертна кара застосовувалася лише двічі, останній раз була страта архітектора Голокосту Адольфа Ейхмана в 1962 році.

Нагадаємо, нещодавно ЦАХАЛ розповів про виявлену в лікарнях Гази інфраструктуру терористів ХАМАС. Також у лікарнях Гази розміщено зброю та боєприпаси.

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