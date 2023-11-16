Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ розповів про виявлену в лікарнях Гази інфраструктуру терористів ХАМАС

Також у лікарнях Гази знаходять зброю та боєприпаси.

ЦАХАЛ розповів про виявлену в лікарнях Гази інфраструктуру терористів ХАМАС
Фото: Пресслужба армії Ізраїлю

ЦАХАЛ виявив у лікарнях в Газі інфраструктуру терористів, яку використовує ХАМАС.

Про це повідомила пресслужба армії Ізраїлю.

Зокрема, у госпіталі Шифа війська ЦАХАЛу знайшли діючий тунель та транспортний засіб із великою кількістю зброї та боєприпасів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, війська Бригади десантників діють у госпіталі Аль-Кудс, де було розміщено зброю та боєприпаси.

Фото: Пресслужба армії Ізраїлю

Фото: Пресслужба армії Ізраїлю

Нагадаємо, ЦАХАЛ знищив будівлю парламенту у Газі, армія Ізраїлю знищила будівлю одразу після захоплення. Раніше стало відомо, що ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази аль-Шифа та обшукали її приміщення та підвал, що стало кульмінацією облоги анклаву.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies