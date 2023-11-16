ЦАХАЛ розповів про виявлену в лікарнях Гази інфраструктуру терористів ХАМАС

Також у лікарнях Гази знаходять зброю та боєприпаси.

ЦАХАЛ виявив у лікарнях в Газі інфраструктуру терористів, яку використовує ХАМАС.

Про це повідомила пресслужба армії Ізраїлю.

Зокрема, у госпіталі Шифа війська ЦАХАЛу знайшли діючий тунель та транспортний засіб із великою кількістю зброї та боєприпасів.

Крім того, війська Бригади десантників діють у госпіталі Аль-Кудс, де було розміщено зброю та боєприпаси.

Фото: Пресслужба армії Ізраїлю

Фото: Пресслужба армії Ізраїлю

Нагадаємо, ЦАХАЛ знищив будівлю парламенту у Газі, армія Ізраїлю знищила будівлю одразу після захоплення. Раніше стало відомо, що ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази аль-Шифа та обшукали її приміщення та підвал, що стало кульмінацією облоги анклаву.