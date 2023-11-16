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Українські ВМС отримали від Данії високоточні автономні гідрографічні комплекси SeaBat

Вони важливі для безпеки мореплавства і захисту довкілля.

Українські ВМС отримали від Данії високоточні автономні гідрографічні комплекси SeaBat

Військово-морські сили України нещодавно отримали від уряду Данії автономні гідрографічні комплекси, повідомляє АрміяInform.

За словами начальника гідрографічної служби ВМС ЗСУ Романа Гончаренка, цей комплекс обладнаний багатопроменевим ехолотом, призначений для зйомки рельєфу дна. Його можливості дозволяють, зокрема, виявляти підводні об’єкти, що дуже важливо для військових моряків.

"Головне завдання багатопроменевого ехолота — збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі... Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден", - повідомив Гончаренко.

Офіцер додав, що такі використовують насамперед в акваторіях портів та закритих водних акваторіях. Багатопроменевий ехолот дозволяє військовим морякам отримати деталізований рельєф дна.

"Цей безекіпажний надводний комплекс виробництва Maritime Robotics (Норвегії), спеціальне обладнання комплексу, зокрема багатопроменевий ехолот SeaBat T51, виробництва компанії Teledyne Marine (Данія), яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля", - додав Гончаренко.

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Нагадаємо, у серпні цього року Україна оголосила про відкриття у Чорному морі нових тимчасових коридорів для торговельних суден. Це сталося після того, як Росія вийшла із зернової угоди. Наша держава працює над тим, аби посилити безпеку суден, які рухаються новими морськими шляхами.

Британська розвідка повідомила, що РФ може замінувати морськими мінами шлях "зернового коридору", аби націлитися на цивільні судна в Чорному морі. За будь-які напади відповідальність вона збирається покласти на Україну.

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