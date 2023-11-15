Ізраїльські війська увійшли до лікарні аль-Шифа у Газі

ЦАХАЛ вбив бійців у зіткненні біля воріт і приніс з собою медичну допомогу.

Фото: скрин відео Skynews

Ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні Гази аль-Шифа та обшукали її приміщення та підвал, що стало кульмінацією облоги, пише Reuters з посиланням на очевидців.

Лікарня у місті Газа стала головною метою наземної операції ізраїльських сил, які стверджують, що бойовики ХАМАСу проводять свої операції в штаб-квартирі в тунелях під нею.

Ізраїль заявив, що його війська вбили бійців у зіткненні біля воріт перед тим, як увійти, і привезли медичне приладдя для тих, хто всередині.

“Ми можемо підтвердити, що інкубатори, дитяче харчування та медикаменти, привезені танками ЦАХАЛу з Ізраїлю, успішно доставлені до лікарні в Аль-Шифі. Наші медичні бригади та арабомовні солдати перебувають на місцях, щоб забезпечити постачання цих вантажів тим, хто їх потребує”, − заявили ізраїльські військові.

Фото: скрин відео Skynews

Нагадаємо, Bloomberg написав, що США без публічного розголосу надсилають Ізраїлю військову допомогу, зокрема ракети із лазерним наведенням. Пентагон визнав, що Тель-Авів отримує зброю “майже щодня”.