Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ГоловнаСвіт

Bloomberg: США без публічного розголосу надсилають Ізраїлю військову допомогу, зокрема ракети із лазерним наведенням

Міноборони США визнало, що зброя надходить Ізраїлю “майже щодня”.

Bloomberg: США без публічного розголосу надсилають Ізраїлю військову допомогу, зокрема ракети із лазерним наведенням
Ілюстративне фото: винищувачі армії Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Пентагон без оголошень збільшив військову допомогу Ізраїлю, задовольнивши запити, які включають більше ракет з лазерним наведенням для гелікоптерів Apache, а також 155-міліметрових снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів і нових армійських транспортних засобів, пише Bloomberg із посиланням на документ Пентагону для внутрішнього користування.

Постачання зброї в Ізраїль виходить за рамки широко розрекламованих поставок перехоплювачів "Залізний купол" і розумних бомб Boeing Co. Поставки продовжуються навіть після того, як представники адміністрації Байдена все частіше застерігають Ізраїль щодо спроб уникнути жертв серед цивільного населення в секторі Гази.

Зброя, яку потребує Ізраїль, перерахована в документі Пентагону під назвою “Israel Senior Leader”, який датований кінцем жовтня та циркулює в Пентагоні.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Bloomberg News, зброя вже доставляється або Міністерство оборони працює над тим, щоб зробити її доступною зі складів у США та Європі. Наприклад, станом на кінець жовтня було доставлено всі 36 000 снарядів до 30-мм гармат, 1800 боєприпасів M141 для знищення бункерів і щонайменше 3500 приладів нічного бачення.

Речник Пентагону відмовився обговорювати подробиці, але Міністерство оборони зробило заяву, що воно "використовує кілька засобів (допомоги, – ред.) – від внутрішніх запасів до промислових каналів США – щоб забезпечити Ізраїль засобами для захисту".

“Ця допомога з безпеки продовжує надходити майже щодня”, – йдеться в заяві. У ній сказано, що США швидко постачають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметру, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це разом із перехоплювачами "Залізний купол" і медичним обладнанням.

Постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів викликало критику з боку неурядових організацій, які стверджують, що американські поставки дозволили Ізраїлю продовжити кампанію бомбардувань, у результаті якої, як стверджують органи охорони здоров’я, підконтрольні терористичній організації ХАМАС, у секторі Газа загинуло понад 10 000 людей.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль заявив, що контролює північну частину сектору Гази, включно із містом Газа. Раніше ізраїльські військові опублкували фото, де вони були у “парламенті” ХАМАСу. Згодом Ізраїль заявив про початок операції проти ХАМАС на території найбільшої лікарні Гази. ЦАХАЛ стверджує, що дав коридор для евакуації хворих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies