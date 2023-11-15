Bloomberg: США без публічного розголосу надсилають Ізраїлю військову допомогу, зокрема ракети із лазерним наведенням

Пентагон без оголошень збільшив військову допомогу Ізраїлю, задовольнивши запити, які включають більше ракет з лазерним наведенням для гелікоптерів Apache, а також 155-міліметрових снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів і нових армійських транспортних засобів, пише Bloomberg із посиланням на документ Пентагону для внутрішнього користування.

Постачання зброї в Ізраїль виходить за рамки широко розрекламованих поставок перехоплювачів "Залізний купол" і розумних бомб Boeing Co. Поставки продовжуються навіть після того, як представники адміністрації Байдена все частіше застерігають Ізраїль щодо спроб уникнути жертв серед цивільного населення в секторі Гази.

Зброя, яку потребує Ізраїль, перерахована в документі Пентагону під назвою “Israel Senior Leader”, який датований кінцем жовтня та циркулює в Пентагоні.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Bloomberg News, зброя вже доставляється або Міністерство оборони працює над тим, щоб зробити її доступною зі складів у США та Європі. Наприклад, станом на кінець жовтня було доставлено всі 36 000 снарядів до 30-мм гармат, 1800 боєприпасів M141 для знищення бункерів і щонайменше 3500 приладів нічного бачення.

Речник Пентагону відмовився обговорювати подробиці, але Міністерство оборони зробило заяву, що воно "використовує кілька засобів (допомоги, – ред.) – від внутрішніх запасів до промислових каналів США – щоб забезпечити Ізраїль засобами для захисту".

“Ця допомога з безпеки продовжує надходити майже щодня”, – йдеться в заяві. У ній сказано, що США швидко постачають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметру, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це разом із перехоплювачами "Залізний купол" і медичним обладнанням.

Постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів викликало критику з боку неурядових організацій, які стверджують, що американські поставки дозволили Ізраїлю продовжити кампанію бомбардувань, у результаті якої, як стверджують органи охорони здоров’я, підконтрольні терористичній організації ХАМАС, у секторі Газа загинуло понад 10 000 людей.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль заявив, що контролює північну частину сектору Гази, включно із містом Газа. Раніше ізраїльські військові опублкували фото, де вони були у “парламенті” ХАМАСу. Згодом Ізраїль заявив про початок операції проти ХАМАС на території найбільшої лікарні Гази. ЦАХАЛ стверджує, що дав коридор для евакуації хворих.