Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес

Зустріч Байдена й Сі на Балі минулого року підсумувала домовленість, що країни спробують рухатися в руслі «керованої конкуренції» . Тепер, вірогідно, постало питання, а як це реалізувати. Після війни Росії проти України в Європі, конфлікту на Близькому Сході наступною точкою напруги може стати Азія. Подальша ескалація й невизначеність потенційно приведе Вашингтон і Пекін до прямої збройної конфронтації. Цього не можна допустити між ядерними державами. От Байден із Сі і зустрілись у Сан-Франциско . Але чи досягли бажаного результату?

У відносинах США й Китаю склалася небезпечна нестабільна ситуація: шість років китайський генсек не відвідував Америку, Вашингтон визначив Пекін своїм стратегічним суперником, розгорнулася торговельна й технологічна конфронтація, а візит ексспікера Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань обірвав контакти між військовими відомствами країн.

З часів президента Трампа американсько-китайські взаємини йшли виключно по низхідній. Епоха кооперації з взаємовигідним економічним піднесенням ( Chimerica ) майже завершилася . Тепер країни намагаються стримувати одна одну, причому не лише за допомогою економічних, а й безпекових засобів. І ніхто не хоче поступатися. Вашингтон, попри внутрішні проблеми, прагне зберегти позицію головного гравця у світі, зокрема в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). Пекін бажає повернути історичний статус головної країни Азії.

Фото: ЕРА/UPG

Головні ставки Сі

Весною 1985 року 31-річний Сі Цзіньпін, тоді секретар КПК повіту Чжендін провінції Хебей, уперше приїхав до США: молодий і перспективний чиновник очолив невелику делегацію з п’яти чоловік, що мала навчитися передових аграрних методів вирощування сої та кукурудзи. Тоді ж Сі зробив фото в Сан-Франциско на фоні відомої Золотої Брами. 38 років по тому він повернувся до сонячної Каліфорнії в статусі лідера країни, що вже не навчається в Америки, а воліє вести діалог з нею на рівних.

Це перша мета Пекіна у фундаментальних відносинах зі США – відстояти суверенітет, власні національні інтереси. Сі хоче, щоб Китай сприймали як регіонального лідера, а не просто дотичну до західних ринків «фабрику світу». На початку перемовин з президентом Байденом Сі сказав: «Китайсько-американські відносини найважливіші у світі, вони мають бути сконструйовані так, щоб дати людству розвиток». Готовність Китаю підтримувати взаємозалежно-конкурентні відносини з Вашингтоном включає вимогу не втручатися у внутрішні справи Китаю, питання санкційного технологічного тиску, обговорення возз’єднання з Тайванем, а також безпекове протистояння Пекіна з альянсом Америки та її союзників у Східній Азії. Оскільки великі держави вже борються за умовні сфери впливу, генсек Сі пропонує президенту Байдену кооперацію не в стилі нової холодної війни. Він хоче, щоб на фоні конкуренції держави могли знайти взаємовигідні інтереси – умовні точки дотику.

Фото: EPA/UPG

По-друге, хоч у гравців різні бачення планетарного розвитку в еру нестабільності й конфліктів, Пекіну та Вашингтону необхідно максимально зберегти взаємовигідну економіку й логістику на тлі глобального спаду. Зараз це важливо для Китаю через економічні виклики й продовольчу/енергетичну безпеку.

У 2022 році торгівля між Америкою та Китаєм сягнула $760 млрд: КНР – третій найбільший торговельний партнер Вашингтона, який став основним економічним компаньйоном Пекіна. Більше китайцям приносить тільки товарообіг з країнами ASEAN ($975 млрд) і ЄС ($847 млрд). Білому дому все ще потрібні рідкоземельні метали (особливо галій і германій) з КНР, щоб створювати високотехнологічні продукти й індустрію альтернативної енергетики (план Гарріс — Байдена з протидії забрудненню екології). Пекіну ж потрібні ринок і технології (експорту яких ще не обмежили). Тут треба підкреслити: Вашингтону не вдасться спинити технологічний розвиток КНР, а от сповільнити його він може. І це не в інтересах Китаю. Американський бізнес вже не вважає Китай найкращим місцем для розміщення капіталу, він перемикається на інші азійські країни, але все одно інвестиції зі США перевищують $120 млрд (спільні інвестиції Сі оцінив у $260 млрд).

Після саміту з Байденом генсек налагоджував прагматичні зв’язки з флагманами американського бізнесу. Сі спілкувався з босами найбільших корпорацій США: Маском (SpaceX), Наделлою (Microsoft), Куком (Apple) й іншими. Китайський лідер закликав їх подолати розбіжності завдяки спільній прибутковій співпраці. Сказав, що постійно думає, як допомогти пройти двостороннім відносинам через бурю й випробування; президент наголосив, що Пекін хоче бути партнером і другом Вашингтона, а не конкурентом. Американських підприємців, звісно, цікавить розміщення виробництв і ласий китайський ринок – китайський середній клас росте, а бідних усе менше. До прикладу, Boeing уже не перший рік намагається пролобіювати вихід на споживачів КНР з моделлю 737 Max.

Фото: EPA/UPG

Усі економічні питання країни узгодили заздалегідь, коли зустрілися міністр фінансів Америки Єллен і китайський віцепрем’єр Хе Ліфен. Можливо, Пекін поновить купівлю американських боргових зобов’язань, адже останніми роками він тільки розпродавав їх – Японія вже випередила Китай як найбільший тримач цінних паперів США.

По-третє, Пекін набирає геополітичну вагу, що важливо для комунікації з Білим домом. Китай все більше впливає на Росію. Проблемні відносини Вашингтона з Іраном, Північною Кореєю, особливо з країнами Глобального Півдня, що акцентують лідерство КНР, дають Пекіну простір виконувати роль медіатора й виборювати поступки від Америки.

Пріоритети Байдена

Американський президент ще до зустрічі чітко озвучив реперні точки зустрічі з китайським лідером: урегулювання відносин, боротьба з наркотиками, співпраця у глобальних викликах.

Фото: Joe Biden у X Байден на пресконференції

Далі про основні наслідки чотиригодинної зустрічі Байдена й Сі.

Країни переходять у режим керованої конкуренції. Торговельно-економічна взаємозалежність зберігається, але Chimerica добігає кінця. У деяких регіонах і країнах Америка послабшає, а Китай посилиться, створить периферію, наприклад, в Азії та Африці. Це передбачатиме протистояння, зокрема в Азії, але не нову холодну війну. Головне завдання — максимально запобігати прямій сутичці двох гігантів. При цьому щодо Тайваню Вашингтон підтримує політику одного Китаю, не підбадьорює незалежність острова.

Пекін займає вичікувальну позицію з островом, залишає плани мирного возз’єднання, збільшує економічну співпрацю з Тайбеєм, дивиться на президентські вибори на Тайвані 2024 року, коли до влади може прийти опозиція на чолі з Гоміньданом, який виступає за зближення з материком. ДПП може позбутися влади. Зараз вірогідність зміни статус-кво мала, однак структурно саміт Байдена — Сі не змінив диспозиції гравців: Китай нарощуватиме військову потугу, а США ресурсно посилюватимуть ЗС азійських союзників і самого Тайванського острова. Сьогодні Пекін і Вашингтон бачать майбутні мир і стабільність у Тайванській протоці по-різному.

Фото: EPA/UPG

Також поновлюють президентські телефоні контакти і спілкування на рівні військових відомств: міністерств оборони, американо-китайський діалогу координації оборонної політики та зустрічі в межах військово-морської консультативної угоди. Усе, щоб запобігти, хоча б у цей транзитний момент, збройній конфронтації.

Водночас створюють спільну робочу групу, що боротиметься проти синтетичних наркотиків, зокрема фентанілу, розповсюдження якого в Америці останніми роками призвело до опіоїдної епідемії. У 2022-му понад 100 тисяч американців померли від наркотиків, а щорічний збиток від них перевищує $1,5 трлн. Пекін вплине на китайські хімічні компанії, що виробляють прекурсори опіоїду. Це важливий момент для внутрішньополітичного треку Байдена.

Водночас підтримуватимуть контакти щодо ризиків розвитку штучного інтелекту (AI), що йде, вочевидь, з темою мікроелектроніки, де США воліють стримати китайський розвиток. Обидві країни хочуть випередити одна одну в розробці AI, але ризики від його розповсюдження слід прорахувати.

Збільшать людські обміни – зросте кількість рейсів між країнами, співпраця в академічній галузі, набір іноземних студентів (50 тис. американців поїдуть вчитися до Китаю) тощо;

Спільні зусилля спрямують на протидію зміні клімату – зменшенню викидів СО2. Також країни співпрацюватимуть у царині глобальної охорони здоров’я;

Сі Цзіньпін сказав: «В Америки та Китаю на вибір два шляхи розвитку відносин: посилена співпраця або гра з нульовою сумою, що призведе до розколу світу. Китай не захоплюватиме місця США, Вашингтону не потрібно стримувати Пекін, він не піде стежкою колоніалізму чи гегемонії».

Фото: EPA/UPG

Китайський генсек наголосив, що держави можуть успішно співіснувати й співпрацювати завдяки п’ятьом факторам. Перше — більше дізнаватися один про одного, Пекін хоче створити «стабільні та здорові китайсько-американські відносини». Друге — спільно контролювати розбіжності та різне розуміння процесів. Третє — розвивати взаємовигідну кооперацію. Четверте — разом брати на себе відповідальність як великі держави. П’яте — сприяти гуманітарним обмінам. Також Сі закликав «припинити озброювати Тайвань» і ще раз акцентував увагу на мирному возз’єднанні Китаю з островом.

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Після саміту лідери США й Китаю прогулялися, що мало б символізувати гармонію, однак атмосфера залишилася напруженою. Гостра конкуренція між Пекіном і Вашингтоном залишається й прогресуватиме. Це збільшить ставки гравців у різних сферах і впливатиме на весь світ, особливо на Східну Азію, яка стає шахівницею протистояння двох найсильніших країн.