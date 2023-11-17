США не будуть ділитися даними ізраїльської розвідки про використання ХАМАСом лікарні Шифа, − Кірбі

Сполучені Штати не будуть ділитися даними ізраїльської розвідки або деталізувати власну розвідувальну оцінку того, що терористи ХАМАСу використовували лікарню аль-Шифа в Газі як командний центр і, можливо, як сховище.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

Сполучені Штати впевнені в оцінці своїх власних розвідувальних служб щодо діяльності бойовиків, зазначив Кірбі. Протягом останніх кількох днів він відмовлявся уточнювати чи надавати подробиці.

Адміністрація Байдена не розсекретила джерела розвідки США, “оскільки деякі з тих же каналів використовуються для моніторингу статусу заручників”, повідомило виданню джерело. За його даними, дані розвідки “є остаточними”, і включають перехоплення зв'язку терористів ХАМАСу. Про перехоплення вперше повідомила газета Wall Street Journal.

Ізраїльські війська увійшли у лікарню аль-Шифа 15 листопада після повітряного бомбардування та наземної операції проти ХАМАСу. Відповідаючи на запитання, чи поділилися ізраїльтяни якимись новими розвідданими після початку рейду на лікарню, Кірбі відповів: “Я не збираюся говорити про конкретні розвіддані, які ми можемо обмінюватися”.

“Коментувати це можуть вони (Ізраїль, - ред.), але, як я сказав днями, ми впевнені в нашій власній оцінці розвідки про те, як ХАМАС використовував цю лікарню”, − сказав Кірбі під час брифінгу.

За його словами, бойовики ХАМАСу ховалися в лікарні та використовували заклад як щит від військових дій, піддаючи ризику пацієнтів і медичний персонал.

“У нас є власні розвідувальні дані, які переконують нас у тому, що ХАМАС використовував Аль-Шифу як командний і контрольний вузол і, швидше за все, також як сховище. Ми все ще впевнені в обґрунтованості цих розвідувальних даних”, − заявив координатор.

Нагадаємо, ЦАХАЛ виявив у лікарнях в Газі інфраструктуру терористів, яку використовує ХАМАС. Зокрема, у госпіталі Шифа ізраїльські війська знайшли діючий тунель та транспортний засіб із великою кількістю зброї та боєприпасів.