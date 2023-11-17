Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСвіт

США не будуть ділитися даними ізраїльської розвідки про використання ХАМАСом лікарні Шифа, − Кірбі

Сполучені Штати впевнені в оцінці своїх власних розвідувальних служб щодо діяльності бойовиків.

США не будуть ділитися даними ізраїльської розвідки про використання ХАМАСом лікарні Шифа, − Кірбі
Лікарня аль-Шифа у Газі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати не будуть ділитися даними ізраїльської розвідки або деталізувати власну розвідувальну оцінку того, що терористи ХАМАСу використовували лікарню аль-Шифа в Газі як командний центр і, можливо, як сховище.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters

Сполучені Штати впевнені в оцінці своїх власних розвідувальних служб щодо діяльності бойовиків, зазначив Кірбі. Протягом останніх кількох днів він відмовлявся уточнювати чи надавати подробиці.

Адміністрація Байдена не розсекретила джерела розвідки США, “оскільки деякі з тих же каналів використовуються для моніторингу статусу заручників”, повідомило виданню джерело. За його даними, дані розвідки “є остаточними”, і включають перехоплення зв'язку терористів ХАМАСу. Про перехоплення вперше повідомила газета Wall Street Journal.

Ізраїльські війська увійшли у лікарню аль-Шифа 15 листопада після повітряного бомбардування та наземної операції проти ХАМАСу. Відповідаючи на запитання, чи поділилися ізраїльтяни якимись новими розвідданими після початку рейду на лікарню, Кірбі відповів: “Я не збираюся говорити про конкретні розвіддані, які ми можемо обмінюватися”.

“Коментувати це можуть вони (Ізраїль, - ред.), але, як я сказав днями, ми впевнені в нашій власній оцінці розвідки про те, як ХАМАС використовував цю лікарню”, − сказав Кірбі під час брифінгу.

Підписуйтесь на наш Google News

За його словами, бойовики ХАМАСу ховалися в лікарні та використовували заклад як щит від військових дій, піддаючи ризику пацієнтів і медичний персонал.

“У нас є власні розвідувальні дані, які переконують нас у тому, що ХАМАС використовував Аль-Шифу як командний і контрольний вузол і, швидше за все, також як сховище. Ми все ще впевнені в обґрунтованості цих розвідувальних даних”, − заявив координатор.

Нагадаємо, ЦАХАЛ виявив у лікарнях в Газі інфраструктуру терористів, яку використовує ХАМАС. Зокрема, у госпіталі Шифа ізраїльські війська знайшли діючий тунель та транспортний засіб із великою кількістю зброї та боєприпасів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies