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У Мексиці застрелили фотографа газети. Це п'яте вбивство журналіста з початку року

Прокуратура перевіряє, чи смерть Ісмаеля Вільягомеса пов'язана з його роботою у ЗМІ.

У Мексиці застрелили фотографа газети. Це п'яте вбивство журналіста з початку року
Ісмаель Вільягомес
Фото: laverdadjuarez.com

У прикордонному мексиканському місті Сьюдад-Хуарес знайшли застреленого фотографа на водійському сидінні автомобіля. Це вже п'яте вбивство журналіста в країні 2023 року, пише The Guardian.

Тіло Ісмаеля Вільягомеса знайшли після опівночі у четвер. Газета Heraldo de Juarez, в якій він працював, повідомила, що тіло чоловіка виявили у машині, яку він зареєстрував для роботи в додатку для замовлення таксі. 

У виданні додали, що на місці події телефона фотографа не було.

Карлос Мануель Салас, прокурор північного прикордонного штату Чіуауа, заявив, що влада розслідує, чи вбивство Вільягомеса пов'язане з його роботою у ЗМІ. “Журналіст залишається журналістом 24 години на добу, незалежно від того, працював він у цей час на іншій роботі”, − сказав Салас.

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Комітет із захисту журналістів терміново закликав владу розслідувати вбивство.

У Сьюдад-Хуаресі протягом майже двох десятиліть домінували наркокартелі та їхня боротьба за сфери впливу. Банди часто заперечують проти публікації фотографій своїх жертв чи їхньої діяльності.

У вересні Хесуса Гутьєрреса, журналіста, який вів новинну сторінку у Facebook, було вбито в прикордонному місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо на півночі Мексики. Він, ймовірно, потрапив під перехресний вогонь під час нападу на поліцію.

Цього року у Мексиці вбили щонайменше ще трьох журналістів. Країна стала одним із найбільш смертоносних місць у світі для журналістів за межами зони бойових дій. Лише за останні п'ять років КЗЖ задокументував убивство щонайменше 52 журналістів у Мексиці, торік загинуло 15 людей.

Нагадаємо, у 2022 році кількість вбивств журналістів у всьому світі зросла на 50% порівняно з попереднім роком. Більше половини – 35 із 67 вбивств – сталися в Україні, Мексиці та Гаїті. Це є найвищим показником із 2018 року.

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