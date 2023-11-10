Із кінця серпня рідні ув'язненого Росією журналіста-військового Буткевича не мають інформації про його місцеперебування

Адвокат не отримав відповіді на жоден зі своїх запитів.

Із кінця серпня 2023 року немає інформації про те, де та в якому стані перебуває ув'язнений Росією журналіст-військовий Максим Буткевич, повідомляє ZMINA.

Усі листи та бандеролі, що йому надсилали друзі, повернулися до них із позначкою «Переписка не положена».

Цьогоріч у серпні відбулося засідання апеляційного суду в Москві за сфабрикованою проти Буткевича справою.

За словами його батька Олександра, після судового розгляду Максима етапували з Луганського СІЗО в невідомому напрямку. Його адвокат не отримав відповіді на жоден із запитів про поточне місцеперебування підзахисного.

Батько повідомив, що цього тижня адвокат має намір подати касаційну скаргу на такі дії російської пенітенціарної та судової систем. Також викликає занепокоєння стан здоров’я ув'язненого.

Нагадаємо, правозахисник і журналіст Максим Буткевич потрапив у російський полон у червні 2022 року.

Цьогоріч навесні так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили його до 13 років позбавлення волі.

Згодом перший апеляційний суд загальної юрисдикції у Москві залишив вирок чинним.