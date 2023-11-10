Шмигаль розповів, скільки місцеві бюджети могли би у 2024-му отримати від ПДФО

Ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік складе сумарно більше 279 млрд грн.

У 2024-му від ПДФО місцеві бюджети мали би отримати орієнтовно 225 млрд грн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік складе сумарно більше 279 млрд грн.

Також уряд виділить на місця додаткові дотації обсягом 33,4 млрд гривень на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

"Загальний ресурс місцевих бюджетів буде на 62 млрд грн більше від ресурсу 2021 року. Також на рахунках місцевих органів влади зараз є майже 207 млрд грн, і ці кошти також залишаються в громадах", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. "За" проголосували 253 депутати.

Минулого місяця парламенту не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад.