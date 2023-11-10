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НБУ випустив монету "Антонівський міст" до річниці визволення правого берега Херсонщини

Нова монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу.

НБУ випустив монету "Антонівський міст" до річниці визволення правого берега Херсонщини
Фото: bank.gov.ua

Національний банк України вводить в обіг нову обігову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії. Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Нова монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети становитиме 10 млн штук – це приблизно 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

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За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс – тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Нагадаємо, Антонівський міст, розташований між Херсоном і Олешками, має стратегічне значення. У перші дні війни за нього відбувалися запеклі бої, українські захисники були змушені відступити, але не підірвали об'єкт. 

12 листопада 2022 року окупанти під час відступу підірвали Антонівський міст і зайняли оборону вздовж лівого берега Дніпра.

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