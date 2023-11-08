Придбати квитки можна тільки з Дія.Підписом. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки – після перевірки його заблокують.

Застосунок Укрзалізниці інтегрували з “Дією” для боротьби з перекупами.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом”, - повідомив міністр.

Він зазначив, що верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій. Отже купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі.

“Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд”, - також повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Укрзалізниця розширює проєкт "жіночі купе" ще на чотири напрямки. Квитки можна придбати з 27 жовтня у застосунку.