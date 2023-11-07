У жовтні міжнародні резерви України знизилися на 1,9%

Національний банк України повідомив, що станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 973,0 млн доларів. У жовтні вони знизилися на 1,9%.

Така динаміка зумовлювалася інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

У жовтні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 351,5 млн дол. США та викупив до резервів 14,0 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 3 337,5 млн дол. США порівняно із 2 691,4 млн дол. США у вересні.

Зростання інтервенцій насамперед зумовлювалося ситуативним збільшенням попиту на валюту в перші дні переходу від фіксації курсу до режиму керованої гнучкості курсу.

Так, з 2 до 6 жовтня чистий продаж валюти Національним банком на валютному ринку становив відповідно до балансових даних 1 151,7 млн дол. США, майже половину цього обсягу НБУ продав у перший день дії нового курсового режиму.

Надалі інтервенції НБУ з продажу валюти стабілізувалися до рівня, що спостерігався до моменту переходу до керованої гнучкості курсу.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 3 313,1 млн дол. США. З цієї суми:

1 590,4 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

1 150,0 млн дол. США – грант від Сполучених Штатів через Цільовий фонд донорів Світового банку;

572,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 892,5 млн дол. США, з яких 715,3 млн дол. США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 135,8 млн дол. США – борг перед Світовим банком, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 80,1 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У жовтні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 247,2 млн дол. США.

НБУ зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, у кінці жовтня НБУ знизив облікову ставку до 16% і покращив прогноз інфляції до кінця цього року з 10,6% до 5,8%. Також НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.