Знеструмленими залишаються частина споживачів у семи областях, – Міненерго

Станом на 12 годину 6 листопада не було світла у частини споживачів Донецької, Запорізької, Чернігівської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Львівської областей.

Про це повідомляє у Telegram Міненерго.

Загалом за добу енергетики заживили понад 32 тис. споживачів. Найбільше – на Одещині та Донеччині.

На Львівщині вимикалася повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго", внаслідок чого без світла залишалися близько 76 тис. споживачів. Наразі усіх заживлено.

На Харківщині до мережі підключено декілька ліній електропередачі, знеструмлених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому повернули світло майже 100 абонентам.

У Запорізькій області відбулося короткострокове відключення майже 2 тис. абонентів. Наразі усіх абонентів під’єднано до мережі електропостачання.

Раніше Міністерство енергетики повідомляло, що у листопаді українцям не будуть відключати світло. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.