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Знеструмленими залишаються частина споживачів у семи областях, – Міненерго

Учора енергетики заживили понад 32 тис. споживачів.

Знеструмленими залишаються частина споживачів у семи областях, – Міненерго
Фото: ДТЕК

Станом на 12 годину 6 листопада не було світла у частини споживачів Донецької, Запорізької, Чернігівської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Львівської областей.

Про це повідомляє у Telegram Міненерго.

Загалом за добу енергетики заживили понад 32 тис. споживачів. Найбільше – на Одещині та Донеччині.

На Львівщині вимикалася повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго", внаслідок чого без світла залишалися близько 76 тис. споживачів. Наразі усіх заживлено.

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На Харківщині до мережі підключено декілька ліній електропередачі, знеструмлених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому повернули світло майже 100 абонентам.

У Запорізькій області відбулося короткострокове відключення майже 2 тис. абонентів. Наразі усіх абонентів під’єднано до мережі електропостачання.

Раніше Міністерство енергетики повідомляло, що у листопаді українцям не будуть відключати світло. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

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