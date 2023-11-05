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Зупинилися Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів Коломойського

Підприємства призупинили роботу на зимовий період.

Зупинилися Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів Коломойського
Фото: ЗФЗ у Facebook

Призупинили діяльність Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, які входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє у Facebook АТ "Запорізький Завод Феросплавів".

Згідно з повідомленням, причиною зупинки пічних агрегатів на зимовий період є відсутність постійного забезпечення електроенергією та водопостачанням. Підприємство в умовах простою зосередиться на проведенні ремонтних робіт.

Зазначається, що переривання постачання електроенергії та води негативно впливає на технічний стан пічних агрегатів при їх дуже високій вартості. Також кожен запуск та розігрів печі супроводжується значними капіталовкладеннями та виробництвом некондиційних феросплавів.

Замовлення вітчизняних покупців на зимовий період будуть забезпечені залишками виготовлених феросплавів.

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Нагадаємо, суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ “Запорізький завод феросплавів” на понад 1 млрд гривень.

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