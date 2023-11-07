Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії"

Кабінет Міністрів підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія".
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, необхідно, щоб "Дія" була в обох батьків.
"Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", - розповів міністр.
Федоров додав, що послуга буде повністю безоплатною. Класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним.
Нагадаємо, торік Кабмін спростив організацію виїзду дітей за кордон. Нововведення стосувалося оздоровлення та відпочинку груп дітей під час дії воєнного стану.
Тоді ж у Міністерстві цифрової трансформації обговорили ідею оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії".