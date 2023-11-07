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Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії"

Необхідно, щоб застосунок був в обох батьків.

Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії"
Фото: Пресслужба Мінцифри

Кабінет Міністрів підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія". 

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, необхідно, щоб "Дія" була в обох батьків. 

"Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", - розповів міністр.

Федоров додав, що послуга буде повністю безоплатною. Класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним. 

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Нагадаємо, торік Кабмін спростив організацію виїзду дітей за кордон. Нововведення стосувалося оздоровлення та відпочинку груп дітей під час дії воєнного стану.

Тоді ж у Міністерстві цифрової трансформації обговорили ідею оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії".

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