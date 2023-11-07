Росія накопичила більше 800 ракет і може відновити удари по Україні з настанням холодів, - розвідка

Російські окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загалом накопичено ресурсів понад 800 високоточних ракет, на місяць вони близько сотні різної номенклатури можуть виробляти. Оскільки в останні кілька місяців фактично вони використовували комбіновані удари, де ракетна компонента була меншою - більше акцент на безпілотні літальні апарати, то так... ворог накопичив відповідні резерви, і це означає, що, ймовірно, з початком холодів, саме цей період, пов'язаний із великими навантаженнями на енергосистему, терористичні атаки російського агресора можуть - існує такий ризик - можуть бути відновлені", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські сили безпеки та оборони готуються до такого розвитку подій.

Юсов зазначив, що накопичені ворогом запаси ракет значно менші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення, тому, ймовірно, росіяни змінюватимуть тактику.

"Минулого року ворог мав значно більше запасів ракетних озброєнь. І незважаючи на те, що виробництво там триває, до показників минулої зими та повномасштабного вторгнення вони не можуть повернутися. Тому так, як бездумно і масово використовував ракетні удари ворог минулого разу... зараз, очевидно, є корегувальні тактики, й ми побачимо певні зміни", - сказав Юсов.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також розповідав, що енергетичні об’єкти матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Минулого року Росія постійно завдавала ударів по енергооб'єктах України. Це призвело до відключень електрики та блекаутів.