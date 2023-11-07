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Росія накопичила більше 800 ракет і може відновити удари по Україні з настанням холодів, - розвідка

Українські сили безпеки та оборони готуються до такого розвитку подій.

Росія накопичила більше 800 ракет і може відновити удари по Україні з настанням холодів, - розвідка
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Російські окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загалом накопичено ресурсів понад 800 високоточних ракет, на місяць вони близько сотні різної номенклатури можуть виробляти. Оскільки в останні кілька місяців фактично вони використовували комбіновані удари, де ракетна компонента була меншою - більше акцент на безпілотні літальні апарати, то так... ворог накопичив відповідні резерви, і це означає, що, ймовірно, з початком холодів, саме цей період, пов'язаний із великими навантаженнями на енергосистему, терористичні атаки російського агресора можуть - існує такий ризик - можуть бути відновлені", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські сили безпеки та оборони готуються до такого розвитку подій.

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Юсов зазначив, що накопичені ворогом запаси ракет значно менші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення, тому, ймовірно, росіяни змінюватимуть тактику.

"Минулого року ворог мав значно більше запасів ракетних озброєнь. І незважаючи на те, що виробництво там триває, до показників минулої зими та повномасштабного вторгнення вони не можуть повернутися. Тому так, як бездумно і масово використовував ракетні удари ворог минулого разу... зараз, очевидно, є корегувальні тактики, й ми побачимо певні зміни", - сказав Юсов.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також розповідав, що енергетичні об’єкти матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Минулого року Росія постійно завдавала ударів по енергооб'єктах України. Це призвело до відключень електрики та блекаутів.

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