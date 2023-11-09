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Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік

Основна стаття видатків – оборона. 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони.

Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік. 

Про це повідомила голова Бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа

“До 2 читання проект бюджету зазнав мінімальних змін. Кожна українська гривня піде на захист держави”, - написала Підласа.

Вона зазначила, що план по доходам збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.

Основна стаття видатків – оборона. 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони. 

Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.  

Кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.

Решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок   зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн) та розміщення ОВДП (525,9 млрд грн), а також надходжень від приватизації (4 млрд грн).

З цих коштів на соціальний захист буде спрямовано майже 470 млрд грн. На підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше ніж в минулому році – майже 15 млрд грн, з них 1 млрд грн - на протезування воїнів (зокрема, одна з моїх правок спрямувала 573 млн грн з будівництва Музею голодомору  на протезування).

Видатки державного бюджету на медицину та освіту складуть 201 млрд грн та 69 млрд грн відповідно.

При підготовці до 2 читання Бюджетний комітет уточнив редакцію законопроекту, подану Урядом на ІІ читання, зокрема:

  • додали 1 млрд грн на розмінування с/г земель,
  • доручили Уряду розробити механізм щодо врегулювання списання заборгованості за середньостроковими позиками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках Державним казначейством (замість списання такої заборгованості за рахунок вільних залишків),
  • вилучили норму про репрофайлінг ОВДП у власності НБУ, оскільки таке питання потребує погодження з МВФ.

Мінфін до другого читання врахував пропозицію членів Комітет ВРУ з питань бюджету і створив додаткову субвенцію на будівництво укриттів в лікарнях (у сумі 1 млрд грн).

До 2 читання також змінився макропрогноз, який закладається в основу бюджетних розрахунків. Рельне зростання ВВП наразі прогнозується на рівні 4,6%. Інфляція – 9,7%. Очікується, що середньорічний курс долара складе 40,7 грн.

Зазначимо, у жовтні Зеленський підписав закон про збільшення видатків бюджету на понад 320 млрд гривень. З них 303 млрд гривень передбачено на сектор оборони.

Також нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Передача передбачена з 1 жовтня 2023 і завершиться роком, коли закінчиться воєнний стан.

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