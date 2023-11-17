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У Росії хочуть, щоб війна на Близькому Сході затяглася, - Денніс Росс

У США вважають, що дві війни – проти України та Ізраїлю – пов'язані.

У Росії хочуть, щоб війна на Близькому Сході затяглася, - Денніс Росс
Фото: Uri Lenz/Flash90

Американський дипломат Денніс Росс вважає, що Росія зацікавлена в тому, щоб війна на Близькому Сході тривала.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

Росс зазначив, що в Росії, як і в Ірані, вважають, що атака ХАМАС на Ізраїль була "спрямована проти США".

"Думаю, ХАМАС був зосереджений на Ізраїлі. Навряд чи там ставили собі за мету діяти проти США. Однак Іран, який явно підтримав ХАМАС, сприймає цю атаку як антиамериканську. Так само і Росія. У Москві вважають, що ці події знакові – відволікають увагу США від дій РФ й ускладнюють надання допомоги Україні. Це ширша рамка, проте спочатку ХАМАС мав одну ціль – це Ізраїль", — пояснив дипломат.

Він також наголосив, що в США вважають, що дві війни – проти України й Ізраїлю – пов'язані.

"Це не було в задумах ХАМАС, але так, вони пов'язані, абсолютно. Це нова реальність. У Росії хочуть, щоб війна на Близькому Сході затяглася", — зазначив Росс.

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Деніс Росс за часів президента Буша старшого займався політичним плануванням у Держдепі США. Він відповідав за радянський напрямок, відновлення Німеччини, ядерне роззброєння та припинення війни в Перській затоці 1991 року.

У 1993 росі став спецпосланцем в адміністрації Білла Клінтона на Близькому Сході.

23 лютого 2009 року Росс став спеціальним радником з питань Перської затоки й Південно-Західної Азії в офісі ексдержсекретаря Гілларі Клінтон. А в червні 2009-го увійшов до Ради національної безпеки США і став спеціальним радником Барака Обами у справах Близького Сходу.

Нагадаємо, лідер ХАМАС Халед Машаль, який проживає в Катарі, заявив, що росіяни виграли від нападу ХАМАС на Ізраїль, тому що це "відволікло увагу США від України".

Також вже відомо, що Росія фінансувала ХАМАС для цієї атаки.

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