Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "продовжує карати закарпатців", незважаючи на війну

За його словами, Україна веде війну без міжнародно визнаної військової мети.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час засідання постійної угорської конференції заявив, що становище з угорською мовою та освітою на Закарпатті за Радянського Союзу було кращим, ніж зараз за незалежної України. Мовляв, Україна таким чином "карає закарпатців", незважаючи на війну, – пише RTL.hu

Говорячи про становище угорців за кордоном, він зазначив, що "поки існує етнічна основа, то політизація на її основі має сенс".

На його думку, в найгіршій ситуації перебувають закарпатські угорці, оскільки наразі Угорщина нічого не може запропонувати Україні, а Будапешт не може підтримати політики українського уряду.

Він також розкритикував Київ за те, що той нібито чітко не визначив своєї військової мети.

"Дуже важко допомагати країні, яка веде війну без міжнародно визнаної військової мети", – сказав Віктор Орбан, – тоді як Київ чітко не визначив, чому він воює", заявляє Орбан.

Він зазначив, що Угорщина надаватиме всіляку допомогу закарпатським угорцям, оскільки, за його словами, "Україна продовжує карати закарпатців, незважаючи на війну".

"Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави", – зазначив він.

Крім того, міністр Угорщини заявив, що на останньому засіданні Євросоюзу він запропонував розробити "план Б" для України, який був би кращим, ніж продовжувати "теперішню безнадійну ситуацію", в якій тисячі гинуть у "християнсько-громадянській війні".

Нагадаємо, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні. За його словами, права угорської нацменшини в Україні порушуються. Також, державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер анонсував проведення консультацій з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.