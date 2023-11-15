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САП наполягає на арешті ексголови Тернопільської облради Головка

САП наполягає на зміні запобіжного заходу Михайлу Головку.

САП наполягає на арешті ексголови Тернопільської облради Головка
Голова Тернопільської облради Михайло Головко
Фото: Суспільне Тернопіль

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також стягненути в дохід держави заставу, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба САП.

"Підозрюваний неодноразово порушував обов'язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25 жовтня призвела до того, що строк дії процесуальних обов'язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання, – зазначають у прокуратурі.

Зважаючи на це, прокурор САП наполягає на застосуванні до ексголови Тернопільської облради більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 200 грн.

Нагадаємо, у червні голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Згодом ВАКС відмовився відсторонити Головка від посади. Тож депутати зібралися на сесію і провели таємне голосування щодо звільнення голови. Головко на засідання не з'явився.

Згодом, звільнений з посади голови Тернопільської облради Головко оскаржуватиме рішення депутатів у суді.

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